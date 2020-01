La justice et la FSMA enquêtent sur François Fornieri pour délit d'initié

Du côté du parquet de Liège, secret de l’instruction oblige, on se tait dans toutes les langues. En cours de journée, ce mercredi, on apprenait que la FSMA a également ouvert une enquête pour potentiel délit d’initiés contre François Fornieri. Ce dernier, qui nie toute volonté de délit, dénonce une "chasse à l’homme" .

800.000 euros

On l’a dit, dans cette affaire, la ligne du temps sera le fil rouge à suivre. L’enquête de la FSMA, à cet égard, pourrait être éclairante. C’est dans le courant du mois de décembre 2018 que le patron de Protection Unit aurait investi massivement dans Mithra. Notons que le 20 décembre 2018, le titre de Mithra est au plus bas, à 18,26 euros. Un mois plus tard, ce même titre aura bondi, à 29 euros. Les personnes ayant eu le nez assez fin pour acheter des actions au plus bas en décembre auront pu faire une belle affaire au passage.