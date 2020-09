La longue marche d’IBA en Chine porte ses fruits

IBA n’a pas traîné. La semaine dernière, à la surprise générale, le spécialiste de la protonthérapie annonçait un accord stratégique en Chine d’une valeur de 100 millions d’euros. En échange de ce montant et d’un flux "important" de revenus liés à des redevances annuelles sur les ventes futures, IBA accordait à CGNNT les droits exclusifs sur la technologie Proteus Plus en Chine. Avec une petite précision: la société wallonne conservait le droit de négocier jusqu’à 5 contrats Proteus Plus alors en cours de discussion dans ce pays.