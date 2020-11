La lumière au bout du tunnel

Deuxième motif de satisfaction: un autre tandem touche également au but. Le britannique AstraZeneca a constaté, également lors d'une ultime étude clinique, une réponse immunitaire forte chez les personnes âgées, les plus touchées par la forme grave de la maladie. L’altération de la réponse aux vaccinations à cause de l’âge est l'un des problèmes redoutés par les laboratoires. On peut commencer à penser que ce problème de l’immunosénescence n’en sera peut-être pas un pour le Covid-19, qui a pourtant déjà réservé tant de surprises désagréables, notamment du côté des traitements.