La lutte contre le cancer coûte cher en remboursements

Le coût de l'immunothérapie

Une des raisons invoquées pour cette augmentation notable est le recours à l'immunothérapie . C'est un traitement relativement nouveau qui stimule le système immunitaire du patient pour vaincre les tumeurs . Des substances changent la façon dont les cellules se comportent. Certains types d'immunothérapie détruisent les cellules cancéreuses ou bien contrôlent ou modifient leur comportement. D’autres renforcent le système immunitaire, maîtrisent les symptômes ou atténuent les effets secondaires du traitement. En somme, on pousse l'organisme du patient à se guérir lui-même. Si cette avancée constitue un espoir pour beaucoup de cas désespérés, son coût est plus élevé que celui de la chimiothérapie .

Au début, l'immunothérapie n'était remboursée qu'à ceux pour qui les autres traitements ne se sont pas révélés efficaces et qui y avaient donc recours en seconde ligne. Depuis le 1er mai 2017, Maggie de Block, ministre de la Santé, a décidé que le remboursement s'appliquera également à l’immunothérapie pembrolizumab pour les patients suivant un traitement de première ligne pour un cancer du poumon (et qui ont plus de 50% de récepteurs PD1 sur leurs cellules tumorales). De plus, la liste des cancers auxquels cette thérapie s'applique a augmenté depuis 2016 et le traitement jouit d'un succès. D'ailleurs, en 2019, deux cas du cancer du sang se sont ajoutés à la liste.