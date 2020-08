La medtech Nyxoah sera cotée à Bruxelles dans un mois

L’introduction en bourse est prévue pour le 24 septembre. L’objectif, nous a expliqué le CEO Olivier Taelman, est de lever une soixantaine de millions d’euros , qui serviront à terminer les études cliniques en cours et à préparer la commercialisation du dispositif, qui a déjà obtenu le sésame européen et une autorisation de remboursement en Allemagne. D'après lui, la société a été valorisée au début de l’année à 225 millions d’euros, "avant même plusieurs étapes importantes, dont le feu vert de la FDA pour lancer une étude clinique aux USA".

Les actionnaires actuels ont déjà exprimé leur engagement à souscrire pour un montant total d'au moins 15 millions d'euros dans le cadre de l’IPO, qui est organisée par Degroof Petercam et Belfius. Le dispositif thérapeutique de Nyxoah a déjà séduit de nombreux investisseurs privés et publics belges, mais aussi étrangers, dont l’australien Cochlear Limited et le groupe américain ResMed. L’entreprise wallonne, qui ambitionne de devenir un acteur majeur sur son segment, a levé jusqu'ici, en quatre fois, près de 90 millions d’euros. La cotation à Bruxelles ne sera qu’une étape dans le développement de la société: une inscription sur le Nasdaq, la bourse américaine des valeurs en forte croissance, est d’ores et déjà prévue, selon Olivier Taelman, qui a participé au cours de sa carrière à l’IPO à New York de la start-up californienne Nevro. Le président Robert Taub a lui aussi déjà réalisé ce type d’opération, puisqu’il avait mis en bourse aux États-Unis Omrix Biopharmaceuticals, vendue par la suite au géant américain Johnson & Johnson pour près de 450 millions de dollars.