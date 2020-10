La medtech Oncomfort s'associe avec le groupe français Vygon

La société belge de technologie médicale Oncomfort, basée à Wavre, va commercialiser sa solution de sédation digitale (par réalité virtuelle) dans six pays européens. Elle s'est pour cela associée à Vygon, un groupe français spécialisé dans les dispositifs médicaux à usage unique, afin de permettre une accélération de l'adoption de cette nouvelle méthode pour soulager la douleur et l'anxiété des patients sans médicaments.

Le dispositif médical Sédakit combine l'hypnothérapie clinique et les techniques thérapeutiques intégratives par le biais de lunettes de réalité virtuelle. Il permet moins de médication et de perturbation et plus de confort pour le patient, sans les effets secondaires habituellement associés aux thérapies pharmacologiques.