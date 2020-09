La medtech belge Nyxoah lance son IPO

Dès ce mercredi 9 septembre et jusqu’au 21 septembre au plus tard (pour les actionnaires privés), les investisseurs pourront souscrire aux 3.871.000 actions nouvelles offertes dans le cadre de cette opération. Ce nombre pourra être augmenté de 15% via une option d’augmentation.

Entre 60 millions et 79 millions

La fourchette de prix a été fixée entre 14 euros et 17 euros par titre. En tenant compte d’un prix médian et en fonction de l’exercice des options de surallocation et d’augmentation, le montant total récolté se situera entre 60 millions d’euros et 79 millions d’euros.