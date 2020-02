La medtech wallonne Nyxoah lève 25 millions

Établie à Mont-Saint-Guibert avec un actionnariat belgo-international, la "medtech" Nyxoah vient de lever 25 millions d'euros supplémentaires pour accélérer le développement de son produit phare, un implant destiné à réduire les troubles causés par l'apnée obstructive du sommeil (OSA, en anglais). C'est déjà la quatrième grande levée de fonds pour cette société innovante, partagée entre la Belgique et Israël, où elle a un centre de recherche.

Plusieurs actionnaires historiques ont participé à l'opération, dont le holding public wallon SRIW qui a souscrit quelques centaines de milliers d'euros. L'augmentation de capital a aussi été l'occasion d'accueillir un nouvel actionnaire au profil intéressant, le groupe américain ResMed Inc .

Objectif 2023

ResMed pèse 2,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires et est coté à New York. Il est n°1 mondial dans la production et commercialisation de masques spécifiques pour lutter contre l'apnée du sommeil. Il opère donc sur le marché que visera bientôt Nyxoah: leurs produits s'avéreront très complémentaires. Celui de Nyxoah sera recommandé aux patients ne supportant pas le masque.