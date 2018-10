La patronne de Sterop, blanchie, clame son "immense soulagement"

Sophie Eykerman a été acquittée mardi par la cour d’appel de Bruxelles de trafic de stupéfiants et infractions à la législation sur les médicaments. Elle remercie ses équipes, dénonce des "accusations abjectes" et rend hommage à son père décédé sans avoir été blanchi.

L’une de ses premières pensées est pour son père, Luc, décédé en avril 2017 sans avoir été blanchi par la justice. "Il a été pharmacien de la société Sterop pendant 50 ans, il est un homme qui m’a appris la rigueur. Il est parti avec ce poids d’une accusation abjecte sur les épaules alors qu’il était un homme formidable et d’une grande droiture. J’aurai aimé qu’il soit là à répondre à vos questions", lâche sa fille, Sophie Eykerman, au téléphone, la voix cassée.

Mardi matin, la dirigeante de la société pharmaceutique Sterop a été acquittée, en même temps que sa mère Rita, par la cour d’appel de Bruxelles des préventions de trafic de stupéfiants et infractions à la législation sur les médicaments.

Breaking Bad à la belge

En février 2017, Luc Eykerman, sa compagne et sa fille avaient été condamnés à des peines allant de deux à trois ans de prison avec sursis devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Ils étaient soupçonnés d’avoir, via leurs sociétés Sterop et Sterop Overseas, exporté vers le Mexique des médicaments à base d’éphédrine, composant du sirop pour la toux mais aussi… de la métamphétamine, cette drogue "popularisée" par la série américaine à succès Breaking Bad.

"Cela nous redonne confiance en la justice de notre pays, en notre métier d’entrepreneur, en notre envie d’investir en Belgique." Sophie Eykerman CEO de Sterop

Selon le parquet fédéral belge, qui menait l’accusation, un baron mexicain de la drogue avait obtenu auprès de Sterop de quoi fabriquer des dizaines de millions de comprimés de métamphétamines, en 2007 et 2008. Les prévenues étaient également soupçonnées d’avoir reconditionné des médicaments chinois sous emballage Sterop avant leur envoi en Libye. Le parquet fédéral avait requis quatre ans de prison à l’encontre des dirigeantes, toutes deux défendues par le célèbre pénaliste Sven Mary.

Mis au ban par les banques

Absente au prononcé de l’arrêt pour raisons professionnelles, Sophie Eykerman a témoigné, à l’issue, de son "immense soulagement. Quand vous êtes dans une industrie aussi rigoureuse dont le sens est de sauver des vies, être poursuivi pour ce dossier horrible est très pénible. Je tiens à remercier tout notre personnel, ma famille et mes amis de cet engagement avec nous, envers et contre tous. Ceux qui nous connaissent n’ont jamais cru à ces accusations. Cela nous redonne confiance en la justice de notre pays, en notre métier d’entrepreneur, en notre envie d’investir en Belgique", clame-t-elle.

Selon l’administratrice déléguée, le business de Sterop a été durement perturbé par la procédure judiciaire. "Nous n’avons pas pu répondre à certains appels d’offres internationaux. ça a touché la société dans son développement alors que nous comptions doubler le nombre de nos employés dans un moment de pleine croissance et d’essor. Nous avons aussi été mis au ban par les banques. Quand on n’a plus accès au crédit, cela nous coupe les ailes", poursuit la CEO, qui regrette que la réputation de Sterop ait été "entachée".

"Repartir vers l’avant"