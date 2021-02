La pépite liégeoise Imcyse signe avec Pfizer et lorgne le Nasdaq

La biotech wallonne a signé un accord de licence pour la polyarthrite rhumatoïde avec le géant américain Pfizer et entamé un nouvel essai clinique dans le diabète de type 1. Elle vise une cotation sur le Nasdaq d’ici deux à trois ans.

La société liégeoise Imcyse, spécialisée dans les traitements des maladies auto-immunes, vient de donner un sérieux coup d’accélérateur à deux de ses programmes, avec la signature d’un accord avec un grand groupe pharmaceutique et le lancement d’une étude clinique de phase 2 dans une indication majeure. Une double avancée qui permet désormais à la biotech wallonne d’envisager une entrée en bourse sur le Nasdaq en 2022 ou 2023.

Un accord de licence exclusif

Imcyse a conclu un accord de licence exclusive avec le groupe américain Pfizer dans le domaine de la polyarthrite rhumatoïde. Selon cet accord, le géant américain fournira un paiement initial – non communiqué – et prendra également une participation dans le capital d’Imcyse, qui est en train de finaliser une extension de sa levée de fonds de série B (35 millions) réalisée à la mi-2019. En outre, la biotech belge est éligible pour recevoir jusqu'à 180 millions de dollars de paiements d'étapes en plus de redevances échelonnées. Imcyse terminera le développement pré-clinique et Pfizer, qui fera son entrée dans le board scientifique de la société liégeoise, prendra ensuite le contrôle du programme clinique.

Maladie auto-immune, la polyarthrite rhumatoïde est une atteinte de type inflammatoire des articulations. Ce n’est pas le programme le plus mûr d’Imcyse, qui a développé une technique d'immunothérapie active – une forme de vaccin thérapeutique – basée sur des peptides modifiés, appelés imotopes. Ceux-ci permettent d'induire un nouveau type de cellules (des globules blancs) qui vont détruire les cellules immunitaires perturbées impliquées dans divers types de maladies auto-immunes.

Une demande d'étude pour la sclérose en plaques

Le produit candidat le plus avancé issu de cette plateforme est un traitement contre le diabète de type 1, qui vient de démarrer en phase II d’étude clinique. Cet essai, qui est prévu en deux étapes pour tester différentes doses, inclura 84 patients en Europe – dont la Belgique – et potentiellement aux USA. Il concernera dans un premier temps des adultes, avant d’être étendu éventuellement à des adolescents. L'étude sera menée avec Innodia, un consortium européen totalement dédié au diabète de type 1. Le résultat final devrait arriver à la mi-2023. Le diabète de type 1 est une maladie en forte croissance, qui survient chez l’enfant de plus en plus jeune.

La biotech liégeoise envisage, par ailleurs, de soumettre cette année une demande pour une étude clinique pour la sclérose en plaques, grave maladie chronique toujours incurable.

"Sans exclure Euronext Bruxelles, la priorité sera le Nasdaq". Denis Bedoret CEO d'Imcyse