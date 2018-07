La pharma bénéficie-t-elle d'un traitement de faveur?

L’explication fournie par la ministre de la Santé publique est la suivante: ce dépassement est le fait de traitements innovants mis sur le marché, à destination notamment des patients cancéreux ou souffrant de l’hépatite C. "Une vague d’innovation arrivée plus tôt que prévu, explique-t-on au cabinet de Maggie De Block. On ne parle ainsi d’immunothérapie que depuis deux ans environ; il n’en était pratiquement pas question au moment de la conclusion du Pacte." Parce que, oui, en 2015, Maggie De Block et le secteur pharmaceutique signaient un "Pacte d’avenir" devant dégager des moyens et engager une partie des économies réalisées dans les soins de santé par le Fédéral afin que le Belge puisse disposer plus rapidement et à moindre coût de traitements novateurs.