La pilule contraceptive de Mithra fait grossir... l'action

Prudent sur Mayne Pharma

La prochaine étape sera, bien entendu, les États-Unis où le dossier est à l’examen auprès de la FDA (Food and drug administration), une agence qui n’a guère ménagé les biotechs belges ces derniers mois. Galapagos et argenx peuvent vous en parler. Une décision est attendue pour la fin du 2 e trimestre également.

On va donc bientôt entrer dans le vif du sujet chez Mithra, à savoir la mise sur le marché de son produit phare et surtout son accueil auprès des clients potentiels. D’après les estimations de Thomas Vranken , de KBC Securities , les revenus de l’Estelle sur le marché européen représenteront environ 20% du total.

"Nous estimons que la société a trouvé un partenaire commercial solide pour l’Union européenne en la personne de Gedeon Richter, mais nous adoptons une position plus prudente en ce qui concerne Mayne Parma, le partenaire américain." Pourtant, c’est bien là-bas que se trouve le plus gros potentiel de cette pilule avec, selon KBC Securities, un pic des ventes évalué entre 650 et 800 millions d’euros . Le broker s’attend à une position de la FDA le mois prochain.

Target relevé

Sur les six brokers qui suivent la valeur, deux (Degroof Petercam et Kepler Cheuvreux) sont légèrement plus optimismes et visent un cours de 34 euros. Le target moyen s’élève à 29,3 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 12,6%.