La pollinisation, objet d'un deal à 50 millions pour Floridienne

Des milliards de bourdons, d'insectes et de mites: logée à Westerlo, au cœur de la Campine anversoise, la société Biobest, filiale du fonds "vert" Biofirst de la Floridienne , est un leader mondial dans la pollinisation et la lutte biologique intégrée, autrement dit l'élimination par des moyens naturels des nuisibles qui ravagent les cultures.

C'est le plus gros investissement de l'histoire de la Floridienne. Mais le jeu en vaut la chandelle, assure son CEO. "Beneficial Insectary est le seul acteur nord-américain qui était encore indépendant. Nous disposons d’usines au Canada et au Mexique, mais pas aux Etats-Unis, où nous ne disposons que d’une filiale de vente. Nous sommes donc très complémentaires", dit Gaëtan Waucquez.

Un deal bouclé par vidéoconférences

Son produit-phare: une ruche de bourdons pour polliniser efficacement les cultures. Certaines races sont notamment utilisées pour la pollinisation de cultures de fraises et de tomates, un processus plus efficace que d'autres processus mécaniques. Mais le groupe élève et déploie aussi de nombreuses espèces pour lutter contrer les infestations de parasites sans recourir aux pesticides et insecticides.

Biobest produit des insectes au Maroc, au Kenya, en Israël et en Belgique. "Jusqu’ici, nous devions donc les importer aux États-Unis. Avoir une usine sur place est non seulement meilleur pour l’environnement, mais cela nous offre aussi de belles synergies", précise Gaëtan Waucquez.

10 à 15% de croissance

"L’activité de protection biologique des plantes, c’est l’avenir, et nous avons la volonté d’y grandir. Dans ce secteur, la croissance moyenne est de 10 à 15% par an, ce qui signifie qu’une entreprise double de taille tous les cinq ans", souligne le patron de Floridienne.

Si, dans l’alimentaire, le bio est en plein boom, tout reste à inventer dans la lutte contre les nuisibles. "Avec le changement climatique, il y a de plus en plus d’insectes ravageurs. Nous cherchons les prédateurs, nous les développons et nous les vendons. Et quand les ravageurs ont été éradiqués, les prédateurs ne se reproduisent plus. C’est de l’autorégulation naturelle", explique Gaëtan Waucquez.