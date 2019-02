La santé animale, nouvelle cible des biotechs wallonnes

Mithra a conclu un contrat avec le groupe Ceva Santé Animale pour le développement d’un dispositif hormonal destiné au marché vétérinaire. Les acteurs du monde de la biopharma prennent de plus en plus conscience de la vigueur de ce segment rentable et assez peu risqué.

La santé animale, nouvel eldorado des biotechs wallonnes? Après plusieurs autres avant elle, Mithra, la société spécialisée dans la santé féminine, a annoncé mercredi vouloir se lancer dans la médecine vétérinaire. L’entreprise de François Fornieri a conclu un contrat avec le groupe Ceva Santé Animale pour le développement d’un dispositif hormonal destiné à ce marché.

Pour sa première incursion dans ce secteur, Mithra est chargé de développer un dispositif hormonal destiné à la fertilité des bovins. Un dispositif qui, d’après la biotech liégeoise, promet d’être "une véritable innovation sur ce marché très concurrentiel et très limité où l’anneau vaginal est majoritairement utilisé".

Une goutte d’eau

Les études de faisabilité démarreront ce semestre et viseront à produire les premiers prototypes. "En plus de générer des revenus, ce projet souligne les opportunités commerciales que cette technologie représente sur le marché pharmaceutique et vétérinaire", a précisé François Fornieri.

Créé en 1999, Ceva Santé Animale est un groupe français qui emploie plus de 5.500 personnes dans le monde. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros en 2017. Cette année-là, la croissance a été de plus de 20%. Depuis sa création, Ceva a multiplié sa taille par 9.

Les acteurs du monde de la biopharma prennent de plus en plus conscience de la vigueur de ce segment rentable et assez peu risqué. Même si la santé animale n’est qu’une goutte d’eau par rapport à l’énorme marché des médicaments pour humains -qui a franchi la barre des 1.000 milliards de dollars en 2017-, il comporte en effet certains avantages. La taille des études est beaucoup plus faible que pour les hommes. Ce qui fait que l’accès au marché et aux revenus est plus rapide, parce que les produits peuvent être validés plus rapidement.

Pathologies articulaires

En Wallonie, plusieurs biotechs et différents entrepreneurs ont franchi le pas. Ex-patron de Bone Therapeutics, Enrico Bastianelli a ainsi créé fin 2017 TheraVet dans le Biopark de Gosselies pour soigner des pathologies ostéo-articulaires chez les animaux de compagnie. Il a levé 1,250 million auprès d’investisseurs privés et institutionnels pour cette nouvelle start-up créée initialement sous le nom de Bonevet.

Pas très loin de là, Belgian Volition, installée dans le parc scientifique Crealys à Isnes près de Gembloux, vient de conclure un accord de coopération avec l’Université Texas A & M, l’une des plus cotées au monde pour les sciences vétérinaires. Filiale de VolitionRx (cotée sur le Nasdaq), Belgian Volition développe des tests sanguins de dépistage du cancer. Sa collaboration avec l’université texane doit mener à la mise au point de tests sur les chiens et les chevaux, pour le diagnostic du cancer, mais aussi d’autres pathologies. Des outils qui n’existent pas actuellement, mais qui pourraient trouver des débouchés sur le marché vétérinaire américain, le plus important au monde. Les Américains investissent en effet des sommes considérables pour la santé de leurs bêtes.

Outils de diagnostic

Volition a été précédée de deux ans en terres texanes par Revatis, une spin-off de l’Université de Liège basée à Marche-en-Famenne. Celle-ci est détentrice d’un brevet de thérapie cellulaire sur les chevaux. Dirigée par le professeur Didier Serteyn, Revatis a créé en 2016 une entité américaine au sein de Texas A & M, mais a également signé l’année dernière un partenariat avec une firme indienne. La société développe des traitements de régénération cellulaire à partir d’une technique mise au point pour les chevaux (pour l’arthrose), qui pourrait ultérieurement être utilisée pour les humains.

Basée à Rochefort, Bio-X Diagnostics est quant à elle spécialisée dans la conception d’outils de diagnostic des causes de maladies chez les animaux de rente (ovins, bovins, porcs, chevaux…). Elle a repris en 2016 la société française Adiagène.