La société pharma EG investit pour alimenter le marché belge

Son principal producteur belge, l’entreprise Sanico, investit en effet plus de 7 millions d’euros dans des capacités de production additionnelles sur son site de Turnhout . Cet investissement doit permettre d’éliminer la majeure partie de la pénurie structurelle de médicaments dans notre pays, estime EG, qui fait partie du groupe pharmaceutique allemand Stada Arzneimittel et emploie 180 personnes en Belgique.

Des lenteurs

Un autre facteur a également pesé: l’introduction de la directive relative aux médicaments falsifiés (FMD). Celle-ci est en vigueur depuis février pour lutter contre la falsification des médicaments. Cela signifie qu’il doit être possible de vérifier l’origine de chaque boîte et que chaque emballage doit être muni d’un sceau de sécurité et d’un code-barres. Pour pouvoir appliquer ces sceaux, "toutes les lignes d’emballage doivent travailler plus lentement. Ce qui a causé des retards de production supplémentaires allant jusqu’à 25% chez Sanico", selon Jef Hus.