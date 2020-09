La spin-off de l'ULiège RevaTis lève un million d'euros

La petite biotech liégeoise dédiée à la médecine régénérative vise à la fois les marchés de la médecine humaine et animale.

La spin-off de l'ULiège dédiée à la médecine régénérative, RevaTis, annonce vendredi une levée de fonds d'un million d'euros "destinée à renforcer l'équipe, à mettre en place une production de cellules souches destinées à la R&D et à intensifier les synergies avec d'autres acteurs en Wallonie et à l'international", selon son CEO, Didier Serteyn.

En médecine vétérinaire, RevaTis développe sa technologie chez le cheval et les animaux de compagnie et entreprend deux études cliniques chez le cheval, l'une approuvée par l'Agence fédérale du médicament sur les tendinites et l'autre en cours d'évaluation sur l'arthrose.