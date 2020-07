La star 2020 du Bel 20 marque une pause malgré des résultats solides

En dépit de résultats semestriels supérieurs aux attentes, l’action de cette société belge est restée sans réaction ce lundi. Il faut dire qu’elle a déjà grimpé de plus de 50% cette année !

Comme le soulignent Sandra Cauwenberghs et Lenny Van Steenhuyse de KBC Securities ("acheter" ; 119 euros) la performance des revenus revient aux ventes importantes réalisée par le Vimpat , soit 722 millions d’euros (+16%). L’antiépileptique affiche une forte croissance à deux chiffres dans toutes les zones géographiques et touche un nombre croissant de personnes souffrant de cette maladie précise UCB dans un communiqué .

Le plus gros contributeur reste toutefois le Cimzia avec un chiffre d’affaires de 842 millions d’euros (+8%) tandis que la croissance la plus forte revient au nouvel antiépileptique Briviact , avec un bond de 40% à 144 millions d’euros.

Fine bouche

UCB a déjà beaucoup donné, pourrait-on dire. Depuis le début de l’année, l’action s’est envolée de 55% ce qui en fait la star incontestable du Bel 20. Si l’on prend le plus bas de mars à 62 euros, la hausse s’élève à 77%!

Prévisions

UCB table donc toujours, pour 2020, sur un chiffre d’affaires compris entre 5,05 milliards et 5,15 milliards d’euros, un Editda sous-jacent à 26-27% du chiffre d’affaires et un bénéfice de base par action entre 4,40 et 4,80 euros.