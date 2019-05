La start-up Imagilys scrute les neurones à la loupe

Toutes les start-up ne rêvent pas de levées de fonds pharaoniques ou de chiffre d’affaires en croissance à deux chiffres. Laurent Hermoye, le patron de la petite société bruxelloise Imagilys, explique ainsi avoir fait le choix "de rester petit, et même minuscule" , en raison de la spécificité du segment choisi par son entreprise, celui de l’interprétation de l’imagerie du cerveau.

"Nous sommes à contre-courant de beaucoup de sociétés qui font rentrer des investisseurs et beaucoup de capital, ce qui, dans certains cas, a beaucoup de sens", fait valoir cet ingénieur en électronique, titulaire également d’un doctorat en sciences médicales. "Mais c’est plus compliqué pour nous, car il s’agit d’un marché de niche. Certains concurrents ont levé des sommes très importantes, mais ont un chiffre d’affaires qui plafonne entre 1 et 2 millions, avec toujours de la perte. C’est pourquoi nous avons fait le choix stratégique d’autofinancer la société, par les revenus des ventes, avec très peu d’investissement."