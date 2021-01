La start-up liégeoise OncoRadiomics change de nom

Ne dites plus OncoRadiomics mais bien Radiomics: la start-up liégeoise spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie dans le secteur de la santé a annoncé, ce mardi, s'être rebaptisée "Radiomics". Un changement de nom destiné à refléter la diversification et l'élargissement de l'offre de services de cette spin-off de l’Université de Maastricht fondée en 2016 et installée dans la Cité ardente depuis trois ans.