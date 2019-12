La start-up liégeoise Syngulon remet les bactériocines au goût du jour

La jeune biotech, qui a été accompagnée par l’incubateur WSL, a construit la plus grande collection de bactériocines au monde grâce aux travaux du spécialiste Philippe Gabant, cofondateur de la société et pionnier du développement des technologies de sélection en biologie moléculaire. "On a commencé en mode furtif, sans communiqué de presse ou de site internet, poursuit Guy Hélin. L’objectif était de prendre des brevets sur l’utilisation et la production des bactériocines. On a commencé aux USA, qui font autorité dans le monde". La société possède aujourd’hui 5 familles de brevets, dont certaines en collaboration avec des universités. "Nous sommes en effet une start-up in the labs. Tous nos scientifiques sont basés dans des laboratoires académiques qui sont nos partenaires, le but étant de développer avec eux la connaissance des mécanismes et les spectres d’action des bactériocines et de déposer des brevets", poursuit Guy Hélin. L’équipe travaille avec l’UCLouvain, l’ULB, et l’ULiège, mais également au Royaume-Uni avec l’University College of London et l’Imperial College.