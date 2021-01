La start-up namuroise Sunrise récompensée au CES 2021

Lors du Consumer Electronic Show (CES), le salon de l’innovation et de la technologie, qui se tient en ligne cette année, la jeune société wallonne Sunrise recevra un prix récompensant l’innovation dans le domaine de la santé .

Sunrise a développé un capteur intelligent de 3 grammes utilisable à domicile pour détecter des troubles respiratoires du sommeil . La technologie de la start-up s’appuie sur l’intelligence artificielle et l’analyse des micro-mouvements du menton produits par la contraction des muscles respiratoires au cours de la nuit. Jusqu’ici, les techniques de détection classiques exigent une nuit en milieu hospitalier.

Ce type de maladie touche 1 milliard d’adultes et reste à 80% non diagnostiquée, selon Laurent Martinot, CEO et cofondateur de Sunrise.