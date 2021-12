La startup gantoise Trince veut démocratiser la thérapie cellulaire

Trince, une spin-off de l'Université de Gand, développe une technologie qui ambitionne de remplacer avantageusement les vecteurs viraux utilisés dans les thérapies cellulaires.

Trince, une jeune spin-off de l'université de Gand, vient de lever 4 millions d'euros auprès de Novalis Biotech Acceleration, Qbic II et d'investisseurs privés afin de développer une nouvelle technologie capable d'améliorer la qualité des thérapies cellulaires et les rendre plus abordables.

Aujourd'hui, cinq thérapies cellulaires ont déjà été autorisées pour combattre le cancer du sang. On s'attend à ce que le nombre de traitements basés sur ce principe augmente considérablement à l'avenir pour différents types de cancer. Pour modifier génétiquement les cellules, on utilise aujourd'hui des vecteurs viraux pour introduire du matériel génétique dans la cellule. Cependant, la production de vecteurs viraux est complexe et coûteuse, tandis que leur utilisation n'est pas sans risque pour le patient.

La technologie de Trince combine la nanotechnologie et l'exposition à l’illumination laser.

La petite société flamande a mis au point une solution plus sûre qui pourrait, à terme, rendre la thérapie cellulaire plus abordable. Sa technologie combine la nanotechnologie et l'exposition à l'illumination laser, pour ouvrir temporairement les cellules de manière douce mais efficace. Cette technologie peut être utilisée pour délivrer une grande variété de molécules effectrices (acides nucléiques, protéines, etc.) dans pratiquement tous les types de cellules,