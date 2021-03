La trésorerie de Mithra à un niveau record

Mithra dispose de 138 millions d'euros en caisse. De quoi terminer le développement clinique du Donesta, qui doit faire l'objet d'un accord de partenariat global.

Au lendemain de l’annonce de l’autorisation de sa pilule Estelle par les autorités de santé au Canada, Mithra a dévoilé, ce mardi, des résultats annuels en apparence très modestes.

Le chiffre d'affaires de la société biopharmaceutique liégeoise s’est affiché en net recul, à 9 millions d'euros, contre 96 millions un an plus tôt. Du côté de l’ebitda, ce n’est pas très brillant non plus, avec un chiffre négatif de -73 millions d'euros, contre 32,7 millions d'euros en 2019. Enfin, Mithra fait aussi état d’une augmentation significative de sa perte opérationnelle à 83 millions d'euros, contre 26 millions en juin 2019.

Premières ventes du Myring

Mais tout cela s’explique. La diminution du chiffre d'affaires, relève le communiqué, "reflète la stratégie de développement commercial du Donesta", le produit contre les effets néfastes de la ménopause. À l’inverse de ce qui a été fait pour la pilule Estelle, Mithra annonce vouloir conclure un accord de partenariat global avec un poids lourd mondial. Ce qui prend du temps et ne génère pas de revenus dans l’immédiat. Mithra profitera, de surcroît, de ce délai pour générer davantage de données dans le cadre de l'essai de Phase III, "afin de pouvoir conclure un accord d’une valeur supérieure".

Les quelques rentrées sont venues des premières ventes de l’anneau vaginal contraceptif Myring, ainsi que des revenus d’octrois de licence d’Estelle en Amérique latine.

300 millions d'euros Sur la base des contrats signés pour Estelle, Mithra devrait percevoir plus de 300 millions d'euros de revenus d'étapes de licence au cours des prochaines années.

La baisse de l’ebitda s'explique principalement par la diminution prévue des revenus collectés en 2020 par rapport à l’année précédente. En 2019, Mithra avait engrangé des revenus de licence suite aux accords de partenariat pour Estelle avec Mayne Pharma, Gedeon Richter et Searchlight. En outre, fait encore valoir le communiqué, les dépenses de R&D ont augmenté de 38% en raison de la montée en puissance du programme clinique de phase III "E4 Comfort" de Donesta et de l'étude Covid.

La rénégociation des earnouts

La juste valeur de la dette liée à l'earnout d'Estelle a augmenté, quant à elle, de 18,1 millions d'euros pour atteindre 115,7 millions d'euros, ce qui est le résultat d'un effet temporel sur les paiements, selon Mithra. Grâce à la renégociation réussie des paiements des earnouts dus aux anciens propriétaires d'Uteron Pharma, les earnouts sont maintenant plafonnés à un montant forfaitaire payable en versements annuels, en fonction du niveau de trésorerie.

Bref, la société pharmaceutique liégeoise, qui a vécu un début d’année agité avec le remplacement de François Fornieri par Leon Van Rompay à sa tête, est pour l’instant plutôt redevenue une entreprise de biotechnologie: elle n’a plus que très peu de revenus et brûle du cash dans ses programmes cliniques. Des investissements qui doivent bientôt lui rapporter gros. Par ailleurs, sur la base des contrats signés pour Estelle, Mithra devrait percevoir plus de 300 millions d'euros de revenus d'étapes de licence au cours des prochaines années.

Feu vert au Canada

Autre élément rassurant: sa trésorerie. Celle-ci se montait, fin 2020, à un niveau record de 138 millions d'euros, contre 49 millions un an plus tôt, grâce à une série d’opérations qui doivent lui permettre "de financer sa stratégie de développement commercial, et de poursuivre son développement de R&D ".

Pour rappel, la pilule contraceptive Estelle a reçu lundi le feu vert de l’agence réglementaire Santé Canada pour sa commercialisation, ce qui constitue une avancée capitale pour la société. C’est, en effet, la première approbation officielle au monde par une autorité sanitaire pour ce contraceptif oral combiné basé sur l’œstrogène Estetrol (E4). Cette annonce a été saluée par le marché, le titre prenant 7% à la clôture. Elle devrait être suivie d’approbations aux États-Unis et en Europe également.