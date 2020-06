Lamarche et Debruyne montent à bord de Fund+

L'ex-co-administrateur délégué de GBL et l'ancien numéro un de la division vaccins de GSK viennent guider le plus important fonds d'investissement belge en biotechs.

Ce sont là deux poids lourds qui font leur entrée du côté de Fund+, a-t-on appris ce lundi. En effet, le plus important fonds d’investissement belge consacré aux entreprises innovantes dans les sciences de la vie pourra désormais compter en son board sur l’expertise de Luc Debruyne d’une part, ex-numéro un de la division vaccins du géant GlaxoSmithKline, et de Gérard Lamarche d’autre part, conseiller de famille d’Arnoud de Pret (actionnaire de référence d’AB InBev) depuis un an environ, après de longues années passées à co-diriger GBL – où il exerce encore des fonctions.

Le premier? Il apportera une "incroyable expérience scientifique et commerciale, de même qu’une expertise internationale". Quant au second? Il "pourra tirer parti de son track record de transactions fructueuses et de sa vision inestimable", se félicite Chris Buyse, CEO.

200 millions levés

100 millions € Fund+ dispose toujours à ce stade d'une centaine de millions d'euros à investir.

Ce qui sera pour le moins bienvenu au regard de la taille du bateau à manœuvrer: quelque 200 millions d’euros levés – dont 100 sont toujours disponibles –, depuis un lancement en 2015 par le fondateur de Thrombogenics, Désiré Collen.

D’autant que cette entrée s’accompagne d’un pas de côté du professeur qui quitte son poste de président honoraire, pour cause d’âge limite atteint, au profit d’un poste d’observateur; de même que d’une sortie du conseil d’Arnoud de Pret, de l’ancien patron de Petercam et serial-investisseur Pierre Drion et de la fondatrice du bureau d’avocats qui porte son nom et présidente de la Gimv Hilde Laga.

Il s’agira donc pour les deux nouveaux administrateurs de contribuer à établir le cap des prochains investissements – on parle ici de tickets de l’ordre de 5 à 15 millions d’euros –, de même que du suivi des 13 participations en portefeuille (parmi lesquelles iTeos depuis les premières heures, l’espagnol Minoryx qui créait en début d’année une filiale dans le pays, Promethera, EyeD Pharma où ont investi à titre privé Gilles Samyn, François Blondel et Denis Knoops, ou encore Epics où montait récemment Ackermans & van Haaren aux côtés de l’un des holding familiaux de la famille D’Ieteren) dans l’histoire du fonds de capital-risque.

Et ce, tout en gardant en tête les exits du spécialiste dans le développement de bioprocess et biomanufacturing Q-Biologicals, racheté par le groupe français Amatsi en janvier 2016, ainsi que de la biotech carolo Ogeda luttant contre les bouffées de chaleur liées à la ménopause, rachetée par le japonais Astellas Pharma en avril 2017 pour un montant record (à l’époque) de 800 millions d’euros.

Portefeuille mature

Car s’il y a une chose qui est claire, "c’est que notre portefeuille est devenu plus mature", concède Chris Buyse, "avec trois entreprises (Immunic, Minoryx, Novadip, NDLR) s’apprêtant à annoncer les résultats de leur phase II – toujours un catalyseur pour certaines transactions -, quand iTheos, de son côté, a levé récemment 125 millions et présente deux beaux programmes; ce qui me fait dire qu’ils vont quelque part atterrir à un moment donné, soit dans le cadre d’une fusion-acquisition, soit d’une IPO. En résumé, l’année à venir sera importante pour nous".