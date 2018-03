Le Belge consomme trop de compléments alimentaires

Les compléments alimentaires présentent régulièrement des doses trop élevées par rapport aux besoins des gens. Or, aucune plus-value ne peut être tirée de produits surdosés, selon Conseil supérieur de la santé.

Le Conseil supérieur de la santé (CSS) fait le point sur les compléments alimentaires et met en exergue que la teneur en nutriments autorisée de ces compléments se situe dans un certain nombre de cas "bien au-delà des besoins nutritionnels". Par ailleurs, le CSS estime qu’il y a un problème de "consommation effrénée due à une publicité peu contrôlée et un accès tout à fait libre sur le marché".