Le Brabant est devenu la pharma valley de la Wallonie

En Wallonie, l’industrie pharmaceutique classique est très fortement implantée dans la province du Brabant, constate le Crisp. Une des caractéristiques des entreprises du secteur pharma en Belgique et en Wallonie est qu’elles dépendent en grande partie de groupes étrangers. Différents éléments ont contribué à contester la primauté du modèle traditionnel et ont conduit celui-ci vers des changements structurels importants. Une évolution qui doit être prise en compte par les responsables politiques belges.

Si on assiste en Wallonie à une éclosion sans précédent du nombre de sociétés de biotechnologies autour de trois pôles (Gosselies, Louvain-la-Neuve et Liège), l’industrie pharmaceutique "classique" est quant à elle très implantée dans la seule province du Brabant wallon. C’est un des nombreux éléments mis en avant dans deux Courriers Hebdomadaires que vient de publier coup sur coup le Crisp sur le secteur biopharma en Belgique. La précédente étude du Centre de recherche et d’information socio-politique consacrée à ce sujet avait été publiée il y a… 45 ans!

Un des deux documents, rédigé par le spécialiste de l’histoire des entreprises Marcus Wunderle, met donc en évidence de fortes disparités entre les provinces wallonnes dans la fabrication de produits pharmaceutiques (hors biotechs et commerce de gros), avec une domination qualifiée d’"hégémonique" du Brabant wallon.

Vue en plein écran ©Mediafin

Si, en nombre d’entreprises, les provinces de Brabant wallon et de Liège sont proches, avec respectivement 33,9% et 32,1% du total wallon, le Brabant wallon se détache en revanche à chaque fois nettement, avec des parts de 74,6% de l’effectif, de 89,8% du chiffre d’affaires et même de 91,1% de la valeur ajoutée du total wallon.

Différences de taille

Une concentration qui n’est pas étrangère à la présence à Wavre et à Rixensart du géant britannique GSK, qui emploie environ 8.600 ETP (équivalent temps plein). Une des caractéristiques des entreprises du secteur pharma (surtout celles qui contribuent le plus à la R&D) en Belgique et en Wallonie est d’ailleurs qu’elles dépendent en grande partie de groupes étrangers. Le groupe belge le plus important est de loin UCB, avec un siège social situé à Bruxelles, mais dont le site principal de recherche et de production se trouve à Braine-l’Alleud (en Brabant wallon), où sont occupées environ 1.500 personnes.

"Tout semble indiquer que le modèle traditionnel des big pharma est mis sous pression." Le CRISP

Autre constat, ajoute le Crisp: "L’ampleur des différences de taille entre les principaux groupes présents en Wallonie est frappante." La chute est en effet brutale entre les très grands, c’est-à-dire les quatre premiers, qui se situent largement au-dessus du milliard d’euros de chiffre d’affaires, les quatre suivants, de 100 à 300 millions environ, puis à nouveau les quatre suivants situés vers 40-50 millions, et enfin tous les autres.

Un modèle contesté

Ce panorama n’a toutefois rien de définitif, analysent dans la deuxième étude Marcus Wunderle et Christophe Goethals. Car "tout semble indiquer que le modèle traditionnel des big pharma, reposant sur la commercialisation de médicaments vedettes, est mis sous pression".

Différents éléments (le coût et la longueur de la phase de R&D, la concurrence des médicaments génériques, la financiarisation grandissante du secteur…) ont en effet contribué à contester la primauté du modèle traditionnel et ont conduit celui-ci vers des changements structurels importants.

Le processus de réduction des coûts s’est traduit notamment, dans le chef des labos, par un recours accru à l’externalisation et à la sous-traitance. Et ce à toutes les étapes de la chaîne: des essais non cliniques à la production.