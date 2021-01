Le CEO de Moderna juge son vaccin efficace pendant "quelques années"

Le vaccin à ARN messager de Moderna devrait offrir une protection "de quelques années" , a déclaré jeudi son CEO Stephane Bancel, mais davantage de données sont encore nécessaires pour établir une évaluation définitive. La société américaine de biotechnologie a reçu le feu vert mardi de l'Agence européenne des médicaments et de la Commission pour la mise sur le marché du vaccin, le second en Europe après Pfizer.

Étant donné que le développement de vaccins et la pharmacovigilance (consistant à enregistrer et évaluer les effets secondaires) nécessitent généralement des années, la durée de protection des vaccins contre le Covid-19 reste une question actuellement en suspens pour les scientifiques et les autorités de réglementation.