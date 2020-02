Le VIB-UGent travaille sur un agent antiviral contre le coronavirus

Le VIB-UGent Centre de biotechnologie médicale cherche à développer un antiviral contre le coronavirus. Comme l'indique le VIB-UGent, le centre avait déjà développé des vaccins et des inhibiteurs de virus innovants contre le virus de la grippe et le VRS (virus respiratoire syncytial), actuellement déjà ou presque en phase clinique.

"En plus des efforts extrêmement importants d'autres groupes de recherche qui se concentrent sur les vaccins contre les coronavirus, nous travaillons sur des médicaments à base d'anticorps", a déclaré le professeur Xavier Saelens, du VIB. "Maintenant que la crise s'aggrave, tout le monde est sur le coup. Notre équipe sait à quel point il est nécessaire de trouver une solution et fait tout son possible pour développer un produit capable d'arrêter la propagation du coronavirus le plus rapidement possible."