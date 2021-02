Le belge Moncef Slaoui prend la tête d'une nouvelle société de biotechs

Après plus de trente ans chez GlaxoSmithKline (GSK) en Belgique et aux États-Unis et un poste à la tête de l'opération américaine Warp Speed, c'est dans le secteur privé que le belge d'origine marocaine Moncef Slaoui prendra fonction. Il vient de décrocher le poste de directeur scientifique de Centessa Pharmaceutical, la coalition de dix start-ups actives dans la biotechnologie.