Le belge Pharmasimple devient numéro un de la parapharmacie en ligne en France

Pharmasimple, société belge positionnée sur la vente en ligne de compléments alimentaires et de produits parapharmaceutiques et cosmétiques, a annoncé avoir racheté 1001Pharmacies.com, une entreprise de Montpellier spécialiste de la vente en ligne de produits de parapharmacie. Avec cette acquisition, Pharmasimple, créée en 2010 par Michaël et Annabelle Willems, devient le numéro un en trafic naturel de la parapharmacie en ligne dans l’Hexagone.