Le boost à l'innovation, il faut le péréniser

En participant à la mise au point d'un four de décontamination pour les masques dès les premières semaines de la crise sanitaire, AMB Ecosteryl a pu bénéficier d'un budget de recherche et d'innovation spécifique pour lutter contre le corona. "C'est quasiment la seule aide que nous avons activée parce que nous avons continué à travailler assez normalement", précise Amélie Matton Deputy CEO de AMB Ecosteryl.

La jeune patronne est par contre plus critique sur les mesures sanitaires et leur mise en oeuvre dans les entreprises. Panneau de plexi, distance, port du masque... Les normes se sont succédé, contredites, remplacées. De quoi y perdre un peu son latin et une énergie précieuse. "Par contre, je regrette qu'il n'y ait pas eu davantage de soutien et de facilités accordés aux entreprises comme la nôtre qui travaillent directement dans le secteur de la santé. Nos commerciaux n'ont pu recommencer à voyager qu'il y a deux ou trois semaines, alors que l'essentiel de notre chiffre d'affaires se fait à l'exportation. Mais certains de nos concurrents n'ont jamais arrêté de voyager", constate-t-elle.