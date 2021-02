Le bureau de recrutement PlusOne s’étend en Flandre

Les sciences du vivant et la high-tech sont des secteurs d'activité qui ont été épargnés par la crise du Covid. PlusOne, le premier bureau de recrutement dédié aux start-ups et PME actives dans le domaine de la science et de la technologie, s’exporte en Flandre avec l’ouverture d’un bureau à Louvain.

PlusOne, dont le siège est à Louvain-La-Neuve, a décidé de s’installer au Bio-Incubator Leuven. Situé dans un parc scientifique près de Louvain, cet outil crée un terreau fertile pour l’innovation et l’esprit d’entreprise. Les projets dans le domaine des sciences du vivant sont très souvent menés en étroite collaboration avec l’Université de Louvain, l’hôpital universitaire et l’Institut flamand de biotechnologie (VIB).

Depuis sa création en 2008, la communauté d'entreprises du Bio-Incubator Leuven est passée de 30 à plus de 400 personnes, installées dans 9.500 m² de laboratoires et bureaux. Ses actionnaires sont KULeuven Research & Development, le VIB, Aveve-Arvesta et Life Sciences Research Partners. Le Bio-Incubator Leuven poursuit sa croissance puisqu'il prévoit la mise en service d'un nouveau bâtiment de 9.000 m² en mai 2022 et d'un autre immeuble de 5.000 m² fin 2023.