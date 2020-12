Le cabinet de conseil Atryon s'installe dans le BioPark

Atryon, un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle spécialisé dans l’industrie des sciences de la vie, arrive en Belgique: deux ans après son lancement, la jeune entreprise lyonnaise a annoncé l'ouverture de son premier bureau à l’étranger, qui sera implanté au coeur du BioPark de Charleroi . L'implantation sera dirigée par Laure Cailleaux, qui a exercé diverses fonctions de direction du développement dans l'industrie pharmaceutique en Belgique. Atryon indique vouloir recruter chaque année en Belgique des pharmaciens et ingénieurs spécialisés en biopharma, ainsi que des experts process et qualité.

Une belle mission

Né il y a deux décennies d’une stratégie initiée par l’ULB et la Région wallonne, le BioPark regroupe dans le bassin carolo environ 80 acteurs dans les domaines de la biotechnologie et de la biopharmacie. Il compte plus de 2.500 collaborateurs provenant de plus de 30 pays. Sa direction vient de dévoiler un nouveau programme d'accélération avec un fonds dédié, qui a déjà débouché sur la création et l'accompagnement de trois nouvelles start-ups.