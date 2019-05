Le ciel Perrigo s'éclaircit pour Marc Coucke

Marc Coucke n’est plus poursuivi dans les nombreux procès qui l’opposaient aux investisseurs mécontents de Perrigo.

Ces dernières années, le nombre de procédures engagées par des investisseurs institutionnels mécontents contre le géant pharmaceutique américain Perrigo n’a fait qu’enfler.

Sont en ligne de mire notamment l’ex-CEO, Joseph Papa, la directrice financière passée, Judy Brown, et l’ex-homme fort de l’entreprise, Marc Coucke, arrivé au conseil d’administration ainsi qu’au management suite au rachat d’Omega Pharma par le groupe américain.

La raison? L’entreprise et son commandement auraient communiqué, selon les plaignants – dont le gestionnaire d’actifs Carmignac et le fonds de pension de millions d’enseignants américains –, des informations trompeuses sur la valorisation et les perspectives financières d’Omega Pharma, de même qu’au recours à des accords sur le prix des médicaments génériques. Tout ceci sur la période allant de 2015 à 2017.

Le juge a accédé, par un jugement provisoire, à la demande de l’homme d’affaires de ne pas faire l’objet de poursuites.

Au total, l’homme d’affaires flamand Marc Coucke était cité dans une demi-douzaine de procès. Etait, car il ressort désormais de documents juridiques que le juge devant traiter la plupart de ces affaires a accédé, par un jugement provisoire, à sa demande de ne pas faire l’objet de poursuites. Ce qui s’applique à toutes les affaires relevant de la législation américaine dans lesquelles Coucke était impliqué. De leur côté, Joseph Papa, Judy Brown et Perrigo sont toujours poursuivis. Plus encore: ces six derniers mois, cinq procès sont venus s’ajouter aux autres.