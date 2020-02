Le coronavirus et la crise du 737 MAX vont compliquer la vie de Solvay en 2020

La facture du 737 MAX sera de 30 à 40 millions en 2020, celle du coronavirus de 25 millions au premier trimestre. Pour maintenir sa compétitivité, le groupe chimique annonce 350 suppressions nettes de postes dans le monde d'ici fin 2021.

Ilham Kadri l'avait annoncé lors de la publication de ses premiers résultats trimestriels en mai dernier: 2019 serait une année de transition en raison de la perspective d'une "conjoncture difficile".

Dix mois plus tard, les prévisions de la nouvelle CEO du groupe chimique belge, qui a succédé il y a bientôt un an à son compatriote Jean-Pierre Clamadieu, se sont révélées assez justes. "2019 a été une année assez compliquée. Notre ebitda stable est conforme à nos attentes", a-t-elle souligné en commentant les résultats annuels de l'entreprise.

"2019 a été une année assez compliquée." Ilham Kadri CEO de Solvay

Solvay a enregistré l'an dernier un ebitda en légère baisse (-0,4%), à 2.332 millions d'euros, pour un bénéfice net de 1,075 milliard (-1%). Le chiffre d'affaires s'est établi à 10,24 milliards d'euros,contre 10,26 milliards en 2018. Les volumes sont en baisse de 3,9% en raison du ralentissement de la demande dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et du pétrole et du gaz, qui représentent environ 25% du chiffre d'affaires du groupe.

Beaucoup se demandaient quel serait l'impact de la crise du Boeing 737 MAX sur l'ensemble de l'année. La décision du constructeur américain de maintenir en 2019 une production de 42 appareils par mois a finalement permis à Solvay de limiter les dégâts. La forte demande de matériaux composites dans l'ensemble du secteur aéronautique – Solvay est sur d'autres programmes grands consommateurs de composites, comme le chasseur F-35 – a même permis de dégager un résultat record malgré la réduction du rythme de production du monocouloir américain.

Dix sites en Chine

Mais les choses risquent d'être plus compliquées pour l'année qui a débuté, puisque plus aucun 737 MAX ne sort aujourd'hui des chaines d'assemblage de Boeing. L'impact net sur l'ebitda devrait se situer entre 30 millions et 40 millions en 2020. Solvay prévoit un volume de production du 737 MAX de 200 appareils sur l'année, contre 582 en 2019.

200 avions Solvay prévoit un volume de production du 737 MAX de 200 appareils

Deuxième élément de préoccupation pour Ilham Kadri: le coronavirus. Les conséquences sur le groupe belge sont estimées à 25 millions d'euros pour le premier trimestre de l'année (à peu près 4% de l'ebitda pour cette période), notamment à la suite des interruptions d'activités en Chine, qui représentent environ 10% des ventes du groupe. "Mais après ces interruptions, tout a repris normalement", a fait valoir la CEO, en précisant que le chiffre devrait être réévalué à l'issue du trimestre.

Solvay, qui compte 10 sites en Chine, n'a toutefois pas d'activités à Wuhan et dans la province de Hubei, où a démarré l'épidémie. En Italie, pays européen le plus touché, le groupe belge compte sept implantations, dont une très proche de la Lombardie. Conséquence de ces deux éléments négatifs, auxquels s'ajoutent des difficultés croissantes dans le secteur du pétrole et du gaz, Solvay prévoit une croissance de son ebitda comprise entre 0% et -3% en 2020.

Un programme de développement durable

Engagée pour accroitre la rentabilité de l'entreprise, la CEO franco-marocaine a dévoilé en novembre 2019 un plan de réorganisation du groupe. Celui-ci va entrainer une réduction de coûts de plus de 350 millions d'euros par an, supérieurs à ce qui avait été annoncé. Mais ce plan, appelé "Grow", va également se traduire par des suppressions nettes de 350 postes au niveau mondial – 500 postes supprimés et 150 créés dans de nouveaux secteurs –, dont 17 en Belgique. "Les discussions vont commencer avec les partenaires sociaux. Il s'agit d'une décision difficile mais nécessaire pour la compétitivité" du groupe, a fait valoir Ilham Kadri, en évoquant "un nombre représentatif de hautes directions" qui seront supprimées.

Le plan Grow va entrainer une réduction de coûts de plus de 350 millions d'euros par an.

Autre initiative dévoilée mercredi: la mise en place d'un nouveau programme de développement durable pour 2030, appelé "Solvay One Planet". Axé autour de trois piliers – le climat, les ressources et la qualité de vie –, ce plan doit aligner l'entreprise sur l'accord climatique de Paris de 2015.

