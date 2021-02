Le docteur des données médicales EarlyTracks vise l'étranger

Spécialisée dans l'amélioration et la gestion de l'information autour des dossiers médicaux, la start-up bruxelloise vient de lever 1,4 million d'euros auprès de finance&invest.brussels (ex-SRIB) et du White Fund , ce fonds d'investissement dédié aux entreprises technologiques du monde médical (dites "medtechs") soutenu par Noshaq, Solidaris ou encore la SFPI.

De quoi lui permettre de grandir à l'international (France et Pays-Bas en tête), de même que de consolider son assise au sein du plat pays.

La start-up aux bientôt 18 employés peut déjà s'appuyer sur un track record établi. "Avec notre solution, on travaille pour une petite quinzaine d'hôpitaux du nord et du sud du pays, dont notamment le CHR de la Citadelle, Saint-Luc, Saint-Pierre et Bordet", évoque Brice de Behault, CEO.