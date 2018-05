Le fonds de croissance technologique Epimède accroît sa force de frappe

Lancé à la mi-2015, Epimède, un fonds public-privé de second tour, vient de faire passer sa surface financière à 50 millions d’euros.

Lancé à la mi-2015, le fonds de croissance technologique Epimède vient de faire passer sa surface financière à 50 millions d’euros, ce qui va lui permettre de multiplier ses participations.

Epimède est un fonds de second tour: il soutient non pas des start-ups, mais des entreprises (non cotées) qui ont des besoins d’investissement de l’ordre de 3 à 5 millions d’euros, pour lesquelles il y avait encore récemment en Wallonie un "equity gap".

Fonds mixte (public/privé), Epimède est détenu par Meusinvest, SFPI, Ethias, Integrale et BNP PF Private Equity. La dernière phase d’investissement adoptée (20 millions d’euros) vient donc de faire passer le total des fonds levés à 50 millions depuis sa création. "Nous avons remarqué que nous n’avions pas un problème de pauvreté de projets, mais qu’il y avait trop de projets et beaucoup d’intérêt vis-à-vis d’Epimède, a fait valoir Marc Moles Le Bailly, président du fonds. Etant donné la bonne cohésion des partenaires autour de la table, nous avons rapidement et unanimement décidé d’augmenter les moyens à disposition."