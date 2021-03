Le fonds medtech belge White Fund veut doubler de taille

Les deux fondateurs de White Fund, Benoît Fellin et Joanna Tyrekidis, ont érigé, comme critères essentiels, l'amélioration de la santé des patients et l'impact sur l'économie et l'emploi.

White Fund, le seul fonds d'investissement belgo-belge entièrement dédié aux medtechs, va lever jusqu'à 20 millions d'euros pour faire face à l'afflux de dossiers.

Quels sont les points communs entre les sociétés Antelope DX, Earlytracks, EndoTools et MoveUp? Si vous répondez: ce sont toutes des "medtech" belges prometteuses, vous engrangerez un point. Et si vous ajoutez: White Fund, vous aurez la note maximum... Car ce jeune fonds, créé en octobre 2019 par deux managers de l'invest wallon Noshaq, est actionnaire de ces quatre jeunes pousses.

Après avoir effectué quatre investissements, White a décidé d'organiser une deuxième levée de fonds et de relever le niveau du ticket.

Benoît Fellin et Joanna Tyrekidis lui ont donné pour cible unique les entreprises innovantes dans les dispositifs médicaux ("medtech") en phase de pré-commercialisation. Aire de jeu: la Belgique et ses trois Régions. Moyens et ticket d'investissement: 20 millions d'euros levés à l'époque, et 2 à 3 millions par participation.

Seulement voilà, ce que les fondateurs n'avaient pas prévu, c'est que le secteur des medtechs serait en effervescence et qu'on leur proposerait une énorme quantité de projets. Résultat des courses, après avoir effectué quatre investissements, White a décidé d'organiser une deuxième levée de fonds et de relever le niveau du ticket.

Objectif: 20 millions d'euros

Le fonds prévoit de récolter jusqu'à 20 millions d'euros. De quoi doubler sa surface. Sondés, ses actionnaires existants sont, a priori, partants pour le deuxième épisode de cette aventure. Il y a là du beau monde, d'origine publique comme privée. On y retrouve Noshaq, la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI), le fonds créé par les partenaires sociaux Invest For Jobs, le holding public bruxellois Finance&Invest Brussels ou encore le fonds de pension Ogeo Fund.

"En 2019, on a enregistré 14.000 demandes de brevets medtech dans le monde, soit deux fois plus qu'en pharma ou en biotechnologie." Michel Baijot Président du conseil de White Fund

White s'est aussi assuré la collaboration d'acteurs du secteur de la santé, comme le Centre hospitalier universitaire de Liège et la mutualité Solidaris, de quoi alimenter ses connaissances et son réseau - car White se veut à la fois fournisseur de financement et d'expertise.

Comment expliquer le boom de l'activité medtech? "Le nombre élevé de projets medtech était déjà amorcé avant la pandémie", souligne Michel Baijot, qui préside White Fund. "Cela ne tient donc pas à la crise, mais à la maturité des technologies: intelligence artificielle, miniaturisation, biologie moléculaire... Cela tient aussi à des changements de consommation, avec l'essor de la télémédecine et du self-testing. Preuve de ce mûrissement technologique: en 2019, on a enregistré 14.000 demandes de brevets medtechs dans le monde, soit deux fois plus qu'en pharma ou en biotechnologie."

59 emplois Les 4 sociétés investies ont créé 59 emplois directs et prévoient d'en créer 100 supplémentaires dans les 5 ans.

Critères d'intervention

L'an dernier, White Fund a analysé une centaine de projets. Entre autres critères, le fonds vise des candidats prometteurs pour l'amélioration de la santé des patients, tout en veillant aussi à l'effet sur l'économie. "L'impact positif sur les soins de santé et sur l'emploi fait partie intégrante de nos critères de sélection", souligne la cofondatrice Joanna Tyrekidis. Les 4 sociétés investies "représentent 59 emplois directs et prévoient d'en créer une centaine dans les 5 ans à venir".

Autre atout de White Fund, il est, à ce jour, le seul fonds belge entièrement dédié aux medtechs. Les autres qu'on croise dans ce domaine d'activité s'intéressent à plusieurs branches des sciences de la vie. "C'est ce qui nous permet de digérer efficacement et rapidement beaucoup de dossiers", commente Michel Baijot. Il ajoute que, comparativement à la pharma et à la biotech, un nouveau produit ou service medtech accède plus vite, et à moindre coût, au marché.

Actuellement, White Fund s'apprête à dégainer pour prendre des parts dans deux nouvelles entreprises. "Notre table est pleine. On se bouscule", conclut Michel Baijot.