Le gros appétit de Fagron plaît au marché

En l’espace de trois mois, Fagron a réalisé trois petites acquisitions au Brésil et une plus importante en République tchèque. L'action se démarquait ce lundi matin dans une ambiance délétère.

Bénéfice plombé

Primo , ils sont en ligne avec les attentes des analystes avec un chiffre d’affaires en hausse de 11% à 255,4 millions d’euros et un Ebitda récurrent de 54,2 millions (+23%).

Tertio , pour le second semestre, le groupe dirigé par Rafael Padilla ne fixe pas d’objectifs chiffrés mais évoque une "belle" progression de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité.

Rachats en série

Durant le deuxième trimestre de l’année, le spécialiste des préparations magistrales à destination des pharmacies a également poursuivi sa stratégie "buy-and-build" à un rythme éffrené. Il a annoncé, ce lundi, quatre nouvelles acquisitions , trois au Brésil et une en République tchèque totalisant un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros.

"Lorsque l’on examine l’Ebitda total généré par ces rachats (entre 1,6 et 1,7 million d’euros) et le prix (10,6 millions d’euros), on constate que Fagron a une nouvelle fois payé un multiple attractif de 6,2-6,3 fois l’Ebitda seulement" souligne Frank Claassen de Degroof Petercam ("acheter"; objectif de cours de 19 euros).