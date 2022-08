Le groupe de prothèses dentaires Corus poursuit son expansion

Corus, le premier groupe de laboratoires dentaires numériques en Europe, a annoncé mardi l'acquisition de Nordentic, le plus grand acteur scandinave, afin de consolider sa présence sur le marché européen de la prothèse dentaire et de l'orthodontie.

Le marché européen de la prothèse dentaire est en train de se consolider et de se transformer profondément grâce au numérique. Fondé en 2015, le groupe Corus fonctionne comme une plateforme numérique totalement intégrée où les dentistes peuvent interagir avec le laboratoire et le patient tout en assurant la traçabilité de la prescription. Le groupe cherche à intégrer des entrepreneurs locaux qui deviennent ensuite actionnaires. Depuis sa création, Corus a intégré plus de 60 laboratoires de prothèse dentaire répartis entre l'Espagne, la France, le Portugal, les Pays-Bas et la Belgique, avec une équipe de plus de 1.200 professionnels.