Le holding de la famille Colruyt étend ses investissements aux biotechs

Peter Van Vlasselaer est probablement un nom qui ne vous dit pas grand-chose. C'est néanmoins un homme d'affaires très actif à l'étranger dans le monde des biotechs. L'an dernier, il a réalisé la mise en bourse de sa société ARMO BioSciences. La société a été introduite sur le Nasdaq à 17 dollars l'action. Quatre mois plus tard, la société était reprise par le géant Eli Lilly pour 50 dollars par action.

Investissement limité

"Beaucoup d'entreprises sont actives dans ce domaine, mais la technologie d'Amphivena est particulière, car elle sélectionne les cellules cancéreuses lui permettant d'agir plus longtemps", explique Christophe Waer de Korys, le holding de la famille Colruyt.

Ce holding investit pour l'instant peu dans le secteur qui développe des médicaments; un secteur jugé comme plus risqué. Il a décidé de passer outre pour Amphineva.

Il faut dire que les dirigeants de Korys et Peter Van Vlasselaer se connaissent depuis longtemps. "Nous investissons un montant limité dans Amphineva", explique Christophe Waer sans apporter davantage de détails.

Davantage de Pharma en portefeuille

Korys pourrait toutefois avec le temps renforcer ses investissements dans le secteur pharma et des biotechs. "Nous avons l'ambition d'opérer de manière plus approfondie. C'est un secteur tentaculaire au niveau mondial où il est indispensable d'avoir l'expertise et une masse critique."