Le labo Trenker s'installe à Nivelles pour assurer son essor international

Désireuse de s’imposer sur les marchés internationaux, la société pharmaceutique Trenker se donne les moyens de ses ambitions: cette discrète entreprise située jusqu’il y a peu à Uccle et à Braine-l’Alleud a inauguré officiellement lundi ses nouvelles installations dans le zoning de Nivelles .

Moins connue que les poids lourds belges du secteur ou que les jeunes biotechs coutumières des levées de fonds spectaculaires, Trenker n’en affiche déjà pas moins de 85 ans d’existence. Elle a été fondée par le grand-père des deux actuels administrateurs délégués – Rodolphe Trenker et son frère Tristan – et a conservé depuis lors son indépendance. Durant de nombreuses années, Trenker n’assurait que la représentation de firmes étrangères et fabriquait quelques produits en sous-traitance, dont les célèbres dragées Fuca. Le véritable développement, avec une force de vente propre, a commencé dans les années nonante.