Le laboratoire Vésale Pharma va lancer un probiotique disruptif

C’est Jehan Liénart, le patron de Vésale Pharma qui l’affirme: si le marché des probiotiques, ces micro-organismes présents principalement dans la flore intestinale qui apportent un effet bénéfique sur la santé, reste globalement en forte croissance à l'échelle mondiale, "toutes les entreprises qui sont dans ce secteur ont un peu fait le tour du marché s'agissant des produits. On connait tous les premières bactéries, qui ne sont pas anaérobies (des bactéries qui vivent sans oxygène, NDLR) et que l’on peut produire assez facilement. Ce sont des bactéries qui sont plus ou moins toutes des mêmes familles. On cherche donc depuis un certain temps quelque chose de plus évolué, car on sait depuis longtemps que la flore intestinale est infiniment plus riche que ce qui est connu".