"Le marché américain? Ce sera avec un partenaire" (Michel Baijot, CEO)

Asit Biotech poursuit sa mue. Vendredi, le conseil d’administration a entériné la stratégie présentée par le nouveau directeur général Michel Baijot. Ce dernier a détaillé ses intentions à L’Echo.

Asit Biotech, qui a connu quelques déboires dont le dernier en date fut l’éviction de son CEO, se met en ordre de bataille pour poursuivre au mieux ses activités. Le nouveau directeur général, Michel Baijot, explique pourquoi il a décidé de se focaliser sur la poursuite du développement du produit phare, le gp-Asit+, destiné à traiter les rhinites allergiques dues aux pollens de graminées.

Vous avez proposé une nouvelle stratégie par rapport à l’ancienne direction. Est-ce qu’il y a des éléments de rupture?

Il est peut-être un peu fort de parler d’éléments de rupture. Mais il y a un cap avec des priorités différentes. On a un recentrage sur l’atout principal, le programme de phase 3 en cours avec gp-Asit+, qui vise le traitement des allergies aux pollens de graminées. C’est un vrai changement.

"Dans une biotech, supporter une phase 3, c’est quelque chose de très lourd et de très complexe."

Je viens à la fois de la big pharma et de la biotech. J’ai été des deux côtés de la table. Nous ne sommes pas une big pharma qui peut pousser les choses en parallèle. Il faut savoir s’arrêter et assurer la transformation de l’essai, c’est-à-dire le programme qui est le plus avancé en développement clinique. Dans une biotech, supporter une phase 3, c’est en effet quelque chose de très lourd et de très complexe. C’est pour cela que les priorités sont mises sur ce programme, au niveau des ressources humaines -qui sont quand même assez limitées dans une biotech- et au niveau des ressources financières.

L’autre changement concerne le futur de vos développements précliniques...

Oui, c’est un deuxième changement qui est assez cohérent par rapport à ce que je viens d’expliquer. Nous avons la chance d’avoir une technologie -ou une plateforme- qui nous permet de baser le développement sur plusieurs indications. Nous ne voulons pas les pousser plus loin tout seuls et nous voulons entretenir des discussions de partenariats. Ce qui est la base des rapports entre les biotechs et les pharmas dans le monde des sciences du vivant.

Concrètement, ce que nous faisons, c’est terminer ce qui est en cours au niveau du préclinique pour les allergies aux arachides et aux acariens avec le King College Hospital et l’Imperial College London. C’est encore l’affaire de deux mois et il serait un peu stupide d’arrêter des choses en cours qu’il faudra recommencer dans deux ou trois mois.

Par contre, il était prévu dans le budget des phases 1 chez l’homme, après ces études précliniques. Cela, on ne le fera pas seul. Ce qui nous permet de faire des économies.

Ce sont ces partenariats qui vont vous permettre d’économiser 6 millions?

Oui. On essaie de faire les choses dans l’ordre. Fort des résultats de l’étude phase 3 sur le pollen dans moins dans un an, nous aurons encore beaucoup plus de facilités et de confiance de la part du marché pour pouvoir pousser ensuite ces nouveaux développements cliniques. On pourra faire arriver des partenaires, même si cette recherche de partenaires a déjà commencé et qu’on a déjà reçu des marques d’intérêt.

Revenons sur cette phase 3 pour les pollens, qui a suscité tant de problèmes. Certains l’ont perçue comme un échec...

Je me suis penché dessus pour essayer de comprendre ce qui s’est passé. Le produit ne s’est pas du tout fait recaler! On travaille encore aujourd’hui avec les plus grands spécialistes de l’allergie à Londres, comme je vous l’ai souligné, et on attend bientôt une nouvelle publication sur le mécanisme d’action publié par des grands scientifiques en la matière.

Parfois, les autorités demandent une seconde phase 3. Nous sommes retournés au Paul Ehrlich Institut (l'autorité de santé allemande, NDLR), qui nous a encouragés à faire la phase 3 que nous faisons aujourd’hui. Il y a aussi de l’intérêt à la fois du côté des patients et des allergistes. Cela se traduit par un taux de recrutement des patients qui a été beaucoup plus rapide que ce que nous pensions. Tous les patients ont été enrôlés, certains ont reçu une dose, d’autres ont déjà reçu leurs quatre doses. Ce sont des indicateurs qui confirment que l’on fait des bonnes choses, tout en étant soutenus par les autorités régulatoires dans le design de cette phase 3.

Est-ce qu’il n’existe pas un risque à se focaliser sur le développement d’un seul produit en phase 3?

Il n’y a pas beaucoup de biotechs qui ont une phase 3. Cela veut dire que l’on a su convaincre les spécialistes, les autorités régulatoires et le monde financier de nous suivre. C‘est une belle réalisation. Nous avons aussi, comme on l’a dit, une plateforme technologique. On a dans les starting-blocks d’autres programmes pour adresser d’autres indications respiratoires ou reliées à l’alimentation. Cela rassure aussi.

Par ailleurs, on a non seulement le contrôle de notre technologie via des brevets, mais en plus, nous avons mis en place nous-mêmes le processus de production qui est utilisé pour les lots cliniques et qui sera utilisé demain pour les lots commerciaux. Et nous avons la chance que cet outil industriel ne demande pas d’investissements monstrueux, que seule la pharma peut se payer.

"Nous avons la chance que cet outil industriel ne demande pas d’investissements monstrueux, que seule la pharma peut se payer."

Comment comptez-vous vous positionner pour les USA?

Trop de biotechs à mon sens se sont précipitées un peu trop vite aux USA. Je ne pense pas qu’aller aux Etats-Unis sans un partenaire soit raisonnable. C’est bien enclenché en Europe avec le Paul Ehrlich Institut, qui nous a bien dit ce qu’il fallait faire avec la phase 3. Je pense qu’on aura beaucoup plus de facilité à trouver un partenaire et fort de nos données de phase 3, à aller voir la FDA pour soumettre un dossier pour adresser le marché américain.

Pour moi, le marché américain, non seulement pour les précliniques, mais aussi pour le pollen, ce sera avec un partenaire. Je pense que c’est beaucoup plus sage et cela nous permet de faire les choses dans le bon ordre. Quand on est une biotech, il faut savoir où on est bon et il faut savoir sécuriser certaines étapes. Mais aujourd’hui, il est trop tôt pour prétendre, avec une équipe de 26 personnes qui a une phase 3 à gérer en Europe, pour aller sur les USA en direct.

"Trop de biotechs se sont précipitées un peu trop vite aux USA. Je ne pense pas qu’aller aux Etats-Unis sans un partenaire soit raisonnable."

Avec le placement d’obligations, vous tiendrez exactement jusque quand ?

Deuxième ou troisième trimestre 2020. C’est-à-dire jusqu’à la soumission de tout le dossier pour une autorisation de mise sur le marché en Europe. Nous sommes non seulement parés jusqu’à la fin du développement de la phase 3 fin 2019, mais pour tout ce qu’il faut après, ce qui dure quatre à six mois, c’est-à-dire la consolidation, la compilation des résultats, la mise en place du dossier, avec des expertises différentes.

Est-ce qu’il y a de la concurrence sur votre segment?

Ce qu’on offre au marché, c’est un traitement plus efficace et plus court. Certains programmes de désensibilisation demandent parfois jusqu’à 60 ou 80 séances chez l’allergologue sur 3 ans. Ici, avec la plateforme que nous avons, on parle de 4 doses en début de saison et une efficacité supérieure. On a un critère de différenciation qui nous permet de dire que l’on peut changer le traitement de l’allergie et offrir aux patients quelque chose de meilleur, avec une longueur du traitement beaucoup plus courte.