"Le marché sous-estime le potentiel de Bone Therapeutics"

Cette envolée fait suite à l’annonce par la biotech wallonne d’un accord de licence exclusif avec Link Health et Pregene pour la fabrication, le développement clinique et la commercialisation de l’ ALLOB en Chine et en Asie du Sud-Est. L’ALLOB est une plateforme de thérapie cellulaire osseuse allogénique développée par Bone Therapeutics.

Levée de fonds

Fin août, la biotech estimait toutefois disposer de liquidités suffisantes pour mener à bien ses objectifs jusqu’au deuxième trimestre 2021. Elle ne cachait pas, non plus, son intention de lever des fonds au second semestre, certains actionnaires ayant déjà pris un pré-engagement. Si elle se maintient, la hausse de l’action permettra de réaliser un telle opération dans de meilleures conditions. Et sans doute dans un avenir proche.