Le médicament d’argenx, un jour dans le top 10 mondial?

Le Vyvgart d'argenx a reçu, vendredi, la bénédiction des autorités sanitaires américaines. Un tournant pour cette biotech belgo-néerlandaise qui va commercialiser, seule, son premier médicament. Avec un (très) gros potentiel à la clé.

Le champagne a dû couler à flots, ce week-end, chez argenx qui a reçu, vendredi soir, le précieux sésame de la FDA lui ouvrant les portes du marché américain pour son produit-phare, l’efgartigimod.

Commercialisé sous l’appellation Vyvgart, il vise les patients atteints par la myasthénie grave, une maladie auto-immune. Seul petit bémol, il ne pourra être administré qu’aux malades positifs aux anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine (AChR), soit 85% de ceux atteints par cette affection, alors que, comme le rappelle Kepler Cheuvreux, la biotech belgo-néerlandaise ciblait l’ensemble des patients.

"Avec une équipe de vendeurs au complet, argenx va débuter les ventes aux Etats-Unis dès cette semaine." Kepler Cheuvreux

Une longueur d'avance

Il est donc temps pour argenx, dont la technologie repose sur des anticorps de lama, de franchir une nouvelle étape majeure de son développement en devenant une société axée également sur la commercialisation. Et cela devrait aller très vite, car elle se prépare à cette mue délicate depuis un certain temps déjà.

"Avec une équipe de vendeurs au complet, argenx va débuter les ventes aux États-Unis dès cette semaine," souligne Kepler Cheuvreux ("acheter") qui a relevé son objectif de cours à 300 euros, contre 290 euros avant.

Évidemment, argenx n’est pas la seule société du secteur à tenter d’apporter un soulagement aux personnes atteintes de myasthénie grave. D’autres concurrents, et non des moindres, s’activent en ce sens. C’est le cas de Johnson & Johnson, d’Astrazeca et… d’UCB .

Mais, comme le souligne Thomas Vranken, de KBC Securities ("acheter"), argenx est en tête dans cette course et dispose d’environ 18 mois d’avance sur son concurrent le plus proche, UCB.

Potentiel des ventes

Reste à essayer de déterminer le potentiel des ventes du Vyvgart dont le dossier est à l’examen au Japon et en Europe avec des décisions attendues au premier trimestre 2022 pour le premier et au second semestre pour la deuxième.

Avec un prix net de 225.000 dollars par patient, Thomas Vranken anticipe un pic des ventes de 900 millions de dollars aux États-Unis qui pourrait atteindre 2,5 milliards d'euros tous marchés confondus.

Dans un scénario optimiste, l'efgartigimod pourrait figurer parmi les 10 médicaments les plus vendus dans le monde au cours de la prochaine décennie. Thomas Vranken Analyste chez KBC Securities

Chaque indication, en plus de la myasthénie qui reste la plus importante à ce jour, pourrait signifier des ventes supplémentaires comprises entre 800 millions et 1,8 milliard d’euros chacune.

"Dans un scénario optimiste, l'efgartigimod pourrait figurer parmi les 10 médicaments les plus vendus dans le monde au cours de la prochaine décennie", avance l’analyste qui a relevé son objectif de cours à 340 euros, contre 300 euros avant. Il se rapproche ainsi du target le plus élevé et qui est visé par Cowen, à savoir 357 euros.