Le médicament qui fait pousser des seins aux hommes coûte 8 milliards à J&J

Le géant américain pharmaceutique, Johnson & Johnson, va devoir débourser des milliards de dollars en dommages et intérêts pour ne pas suffisamment avoir informé des risques de son traitement contre la schizophrénie et les troubles bipolaires, le Risperdal.

Le groupe s'est ainsi vu infliger une sanction de 8 milliards de dollars en dommages et intérêts par le Tribunal de Philadelphie. Un patient affirmait en effet que le médicament Risperdal, prescrit pour traiter la schizophrénie et les troubles bipolaires, lui avait fait pousser la poitrine.

Peine disproportionnée

"La somme est grossièrement disproportionnée par rapport au dédommagement initial fixé à 680.000 dollars", a réagi Johnson & Johnson dans un communiqué. Le groupe annonce qu'il fera appel de la décision. "L'entreprise est confiante que cette décision sera modifiée et va immédiatement demander à ce que soit écarté ce verdict excessif et injustifié".

Selon certains juristes, cette peine pourrait être réduite en appel. Ils évoquent une décision de la Cour suprême des Etats-Unis indiquant que de sanctions dépassant un ratio à un chiffre entre le montant punitif et le montant des dommages et intérêts compensatoires ne pouvait pas dépasser un certain degré. Dans cette sanction, ils voient tout au plus la volonté de la Justice d'envoyer un message.