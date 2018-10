Le mini-Omega Pharma de Coucke prend pied en Hongrie

Il y a un an, Marc Coucke et Mario Debel réunissaient leurs activités pharmaceutiques sans prescription sous le nom Ceres Pharma. Ceres, ce sont les produits de la société de Coucke, dont aussi Etixx -la marque d'aliments dédiés aux sportifs et rachetée à Omega Pharma. Ce sont aussi deux apports de Debel: CalxPlus, les compléments alimentaires, et Primarini, les remèdes contre les refroidissements.