Le nanolabo miDiagnostics lève 14 millions d'euros

La start-up louvaniste qui comptait déjà Marc Coucke et Michel Akkermans comme actionnaires s'apprête à entrer dans une nouvelle phase de son développement.

Injection de capital de taille du côté du nanolabo miDiagnostics. L'homme d'affaires Urbain Vandeurzen et le scientifique entrepreneur Rudi Pauwels viennent d'y investir 14 millions d'euros aux côtés des actionnaires existants, a-t-on appris à bonne source. De quoi permettre à la start-up d'aborder une nouvelle phase de son développement, évoque Nicolas Vergauwe, CEO.

Son créneau? Une puce sur laquelle une goutte de sang ou de salive peut être analysée très vite – quinze minutes – et à moindre coût – environ 20 euros par carte à puce.

MiDiagnostics a été fondée en 2015 en tant que spin-off du centre de recherche louvaniste imec – leader européen de la microélectronique – et de l'université américaine Johns Hopkins.

Parmi les investisseurs de la première heure de ce qui est qualifié dès les débuts de "game changer mondiale", l'on retrouve Marc Coucke (30 millions), Michel Akkermans (ex-Clear2Pay, 12 millions), PMV (10 millions) et l'imec (6,8 millions). Qui ont vu dans cette combinaison d'une carte à puce et d'un appareil de lecture, si petit, un potentiel: il pourrait être utilisé facilement et à moindre coût chez le médecin de famille, chez le pharmacien, aux urgences... voire même au domicile du patient. Directement.