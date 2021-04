Le patron de la R&D vaccins de GSK quitte l’entreprise

Une société peu connue

Le départ d’Emmanuel Hanon intervient alors que le laboratoire pharmaceutique britannique, qui est considéré comme un des leaders des vaccins dans le monde, semble avoir été distancé dans la course au vaccin contre le Covid-19. GSK a choisi de ne pas développer seul de vaccin contre le coronavirus et s’est allié avec son concurrent français Sanofi, à qui il fournit un adjuvant permettant de renforcer et de prolonger la réponse immunitaire du vaccin. Toutefois, ce vaccin, à base de protéines recombinantes, a pris du retard et est actuellement en nouvel essai clinique, après la déception de la première version à l'automne 2020. Il ne sera pas disponible avant le quatrième trimestre de 2021.